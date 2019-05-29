2019/05/29 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت نجدة بغدا، اليوم الاربعاء، عن انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد.وقال اعلام النجدة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “اثناء تجوال دوريات النجدة النهرية اسفل جسر الجادرية، تم ملاحظة شخص يحاول الانتحار من اعلى الجسر، على الفور تم التوجه له والتحفظ عليه”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).