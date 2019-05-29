2019/05/29 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zuadcU2iHoQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد ... لؤي الخطيب) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد ... لؤي الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).