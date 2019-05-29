2019/05/29 | 01:44

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شرطة كربلاء تلقي القبض على قاتل شقيقته وابنها

تمكنت مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشات من القبض على شخص قام بقتل

شقيقته وابنها اثر خلاف عائلي حول الميراث، وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة : بعد ان استخبرت قيادة شرطة كربلاء

المقدسة بوجود حادث قتل وجه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني عبر

النداء المركزي لجميع السيطرات ومفاصل الأجهزة الامنية للبحث عن

الجاني لإيصاله للعدالة، واضاف البيان بعد تعميم اوصاف الشخص الذي قام بالجريمة وخلال ساعة

واحدة فقط تمكنت سيطرات كربلاء الخارجية من جهة محافظة بابل من

إحكام قبضتها على الجاني قبل خروجه من المدينة، واشار البيان الى انه تمت احالته الى الجهات المختصة لينال جزاءه

العادل وفق القانون، فيما تؤكد قيادة شرطة كربلاء المقدسة سيطرتها التامة على الوضع الأمني

في المحافظة وإن الوضع في المحافظة مستقر بشكل تام .

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