الضغوط على إيران ستتواصل حتى تقبل بالمفاوضات

2019/05/29 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة مجددا اليوم عن استعدادها للتفاوض مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة في حال رغبت طهران بذلك، مشددة

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