تلال الضفة والجولان حدود أمنية لإسرائيل في الشرق الأوسط!

2019/05/29 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقع مليء بالسيناريوهات السيئة مثل التسونامي العربي، المعربد منذ 2010، مطلوب حدود أمنية تقف في وجه هجمات غير متوقعة.ولا يمكن

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