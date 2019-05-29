كسلاح في الحرب التجارية.. هل تتخلص الصين من السندات الأميركية؟

2019/05/29 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن قلقا في أسواق المال من أن تقرر الصين استخدام ما بحوزتها من سندات خزانة أميركية تفوق

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