العيداني: رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة ستصرف خلال الايام المقبلة

2019/05/29 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن قرب صرف رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة ولأشهر كانون الثاني وشباط

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