2019/05/29 | 01:53

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عبد المهدي: حرائق حقول الحنطة لم تكن "أعمال عدوانية"

بغداد - كلمة

نفى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاء، أن تكون

حرائق حقول الحنطة في عدد من محافظات العراق بـ "أعمال

عدوانية".

وقال عبد المهدي في تصريحات تابعها "موقع كلمة الإخباري" إن

"الحرائق الأخيرة ليست كلها أعمال عدوانية، بل أغلبها بسبب بعض

الخلافات، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف "الكميات التي احترقت ليست بالكبيرة جداً، وهذا يحصل غالباً

وفي معظم دول العالم في موسم الحرارة الشديدة وهي معدلات متواضعة

مقارنة بالدول الأخرى".

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