بالفيديو: حريق في كربلاء

2019/05/29 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء -

كلمة

التهمت النيران معمل "كالة" الإيراني للألباني منطقة

الجمالية غرب كربلاء.

وقال شهود من أهالي المنطقة إن “فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان

الحادث”.

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