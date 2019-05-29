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بالفيديو: حريق في كربلاء


بالفيديو: حريق في كربلاء
2019/05/29 | 01:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كربلاء -

كلمة

التهمت النيران معمل "كالة" الإيراني للألباني منطقة

الجمالية غرب كربلاء.

وقال شهود من أهالي المنطقة إن “فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان

الحادث”.

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