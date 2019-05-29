2019/05/29 | 01:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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كربلاء -
كلمة
التهمت النيران معمل "كالة" الإيراني للألباني منطقة
الجمالية غرب كربلاء.
وقال شهود من أهالي المنطقة إن “فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان
الحادث”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: حريق في كربلاء) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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