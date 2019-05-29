بالصور .. الشيخ جمال الضاري يستقبل عدد من شيوخ محافظة الأنبار وحزام بغداد بالاضافة لعدد من نواب البرلمان

2019/05/29 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مقر إقامته ببغداد عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار وحزام بغداد بالاضافة لعدد من نواب البرلمان العراقي.

حيث تم بحث التحديات والتهديدات التي يمر بها العراق والمنطقة والسبل الكفيلة التي من شأنها الارتقاء بالواقع العراقي نحو الأفضل فضلا عن قضية النازحين والمهجرين وملف المعتقلين.

وشدد الشيخ جمال الضاري على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وإعمار المُدن المُحررة واعادة الأهالي اليها وإطلاق سراح المحتجزين الابرياء ومحاسبة كل من تلوثت يداه بالدم العراقي لفتح صفحة جديدة مبنية على المصالحة الحقيقة والاتجاه نحو بناء دولة المواطنة التي تتسع لجميع العراقيين مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن لانها تمثل طوق النجاة للعراق.

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