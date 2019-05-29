2019/05/29 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء تهدد وزارة الكهرباء وتمهلها أسبوعاً واحداً

كربلاء -

كلمة

هدد مجلس محافظة كربلاء، أمس الثلاثاء، وزارة الكهرباء

بالخروج من السيطرة المركزية في حال عدم الالتزام بـ "منح حصتها" من

الطاقة الكهربائية.

وقال المجلس في بيان إن "مجلس المحافظة قرر، خلال جلسة يوم

الثلاثاء، منح وزارة الكهرباء أسبوعاً للالتزام بحصتها من

الكهرباء".

وأضاف المجلس في بيانه، أنه "بخلاف ذلك تخرج كربلاء من السيطرة

المركزية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تهدد وزارة الكهرباء وتمهلها أسبوعاً واحداً) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تهدد وزارة الكهرباء وتمهلها أسبوعاً واحداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).