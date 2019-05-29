فيسبوك يحث على إيقاف تلويث الأرض بالمواد البلاستيكية

2019/05/29 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد الصندوق العالمي للحياة البرية وسيلة لإقناع سكان الكوكب وسلطات الدول التي لا تزال تستخدم البلاستيك للأغراض المنزلية بضرره.

في 10 أيار، تم إطلاق بث مباشر

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