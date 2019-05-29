الدفاع المدني في كربلاء: 25% من مساحة معمل كالة للألبان في كربلاء تضررت جراء الحريق

2019/05/29 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، عن احتراق 25 % من المساحة الاجمالية لمعمل كاله للالبان في كربلاء، مشيرة الى انه انقاذ 5 معامل متنوعة

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