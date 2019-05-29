صالح يعود الى بغداد بعد ختام زيارته لتركيا

2019/05/29 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، فجر اليوم الأربعاء، الى بغداد بعد زيارة خاصة الى تركيا.وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن الاخير “أجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تناولت تطورات الاوضاع السياسية الاقليمية والدولية”.

واضاف البيان “تم التأكيد خلال الزيارة على ضرورة ابعاد المنطقة عن اي توترات والركون الى الحوار والمفاوضات لحلحلة الازمات، فضلاً عن مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية الارتقاء بها خدمة للشعبين الجارين”.

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