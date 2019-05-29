2019/05/29 | 02:53

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الحرس الثوري: نحن قوة مطلقة استطعنا تجريد أمريكا من قدرتها على الحرب

متابعة -

كلمة

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري

الإيراني حسين سلامي قوله إن ”القوة المطلقة“ لإيران في منطقتها

استنزفت قدرة العدو الأمريكي على شن حرب ضدها.

جاء هذا الحديث بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه

لا يسعى لتغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية

في الشرق الأوسط وبأن من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران

النووي.

وفي تلميح على ما يبدو إلى تصريحات ترامب خلال زيارة إلى اليابان،

قال سلامي ”استطعنا...



تجريد العدو من قدرته على الحرب.



ترون هذا

التراجع والانهزام في حديث الأعداء“.

وأضاف ”اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة ولهذا السبب فهي لا

تهاب تهديدات العدو.



واليوم تعرضت الفلسفة السياسية لأمريكا

للهزيمة“.

وبدا أن ترامب خفف من حدة نبرته عندما تحدث عن إيران وعبر عن

اعتقاده في رغبة طهران في إبرام اتفاق بسبب العقوبات الاقتصادية

الأمريكية الضخمة المفروضة عليها.

وقال ترامب ”نحن لا نسعى لتغيير النظام..



أريد فقط أن أوضح ذلك.



نحن

نسعى إلى عدم امتلاك (ايران) أسلحة نووية“.

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