2019/05/29 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليلة أمس الثلاثاء ان بلاده أوشكت على تصفير قضاياها العالقة مع الكويت.

ووصف عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعلن قرب "تصفير" القضايا العالقة مع الكويت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعلن قرب "تصفير" القضايا العالقة مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).