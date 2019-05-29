2019/05/29 | 03:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bcpmlTWwE2s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "يا ام عيون حراقه قولي شوقت نتلاقى......فدوة رحت لعيونج خايف لا يحسدونج") نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "يا ام عيون حراقه قولي شوقت نتلاقى......فدوة رحت لعيونج خايف لا يحسدونج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).