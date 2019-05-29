لتجنب الحرب: عادل عبد المهدي إلى واشنطن وطهران قريبًا

2019/05/29 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية التصعيد الأمريكي-الإيراني الذي جاء نتيجة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة

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