بالتفاصيل.. اعتقال شخص قتل شقيقته وأبنها في كربلاء

2019/05/29 | 03:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، عن اعتقال شخص قام بقتل شقيقته وابنها اثر خلاف عائلي حول الميراث.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، ورد الى وكالة نون الخبرية، انه "بعد ان استخبرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة بوجود حادث قتل وجه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني عبر النداء المركزي لجميع السيطرات ومفاصل الأجهزة الامنية للبحث عن الجاني لإيصاله للعدالة".

واضاف البيان، انه "بعد تعميم اوصاف الشخص الذي قام بالجريمة وخلال ساعة واحدة فقط تمكنت سيطرات كربلاء الخارجية من جهة محافظة بابل من إحكام قبضتها على الجاني قبل خروجه من المدينة".

واشار البيان الى، انه "تمت احالته الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

واكدت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، "سيطرتها التامة على الوضع الأمني في المحافظة وإن الوضع في المحافظة مستقر بشكل تام".

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