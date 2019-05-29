شبكة اخبار الناصرية تطلق تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية

2019/05/29 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شبكة اخبار الناصرية اليوم الثلاثاء ، عن اطلاق تطبيقها الجديد على اجهزة الهواتف الذكية .

وقالت ادارة الشبكة ان التطبيق الجديد يتمتع بالعديد من الميزات المهمة كسرعة التحميل والتصفح وسهولة ارسال التنبيهات الخاصة بالاخبار .

واكدت ان التطبيق تجاوز العديد من المشاكل السابقة ، وقد اصبح متاحا ابتداء من مساء اليوم على متجري ( ابل ستور ) و ( غوغل بلاي ).

لتحميل اخر تحديث لتطبيق شبكة اخبار الناصرية على اجهزة الاندرويد اضغط هنا رجاء

لتحميل اخر تحديث لتطبيق شبكة اخبار الناصرية على اجهزة الايفون اضغط هنا رجاء

انتهى، ت ع ح.

شبكة اخبار الناصرية:

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