2019/05/29 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u4TkdS_gBok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت خطين المالية الاصلاح والموازنات والمناطق الحرة تقديم كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت خطين المالية الاصلاح والموازنات والمناطق الحرة تقديم كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).