آل البارزاني يستعيدون رئاسة كردستان العراق

2019/05/29 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستعادة منصب رئيس إقليم كردستان العراق، تكون أسرة البارزاني قد تخلّصت من آخر تبعات استفتاء الاستقلال الذي أفقدها توازنها بشكل ظرفي وهدّد

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