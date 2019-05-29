2019/05/29 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يستقبل عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار وحزام بغداد أستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مقر إقامته ببغداد عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار وحزام بغداد بالاضافة لعدد من نواب البرلمان العراقي.حيث تم بحث التحديات والتهديدات التي يمر بها العراق والمنطقة والسبل الكفيلة التي من شأنها الارتقاء بالواقع العراقي نحو الأفضل فضلا عن قضية النازحين والمهجرين وملف المعتقلين.وشدد الشيخ جمال الضاري على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وإعمار المُدن المُحررة واعادة الأهالي اليها وإطلاق سراح المحتجزين الابرياء ومحاسبة كل من تلوثت يداه بالدم العراقي لفتح صفحة جديدة مبنية على المصالحة الحقيقة والاتجاه نحو بناء دولة المواطنة التي تتسع لجميع العراقيين مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن لانها تمثل طوق النجاة للعراق.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاريكما استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري السيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية ماركوس ريتر وبحث سبل زيادة الدعم المقدم للعراق.واشاد الشيخ جمال الضاري بعمل البعثة الاستشارية التي تسعى لتنفيذ الجوانب المدنية لبرنامج إصلاح القطاع الأمني في العراق وتعزيز العلاقة بين مؤسسات الأمن والمواطنين من أجل توفير مكاسب تحقيق الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار، داعيا في الوقت ذاته الى زيادة الدعم المقدم للعراقيين لتخطي مرحلة ما بعد داعش.من جهته اكد ماركوس ريتر التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف الى جانب العراق في هذه المرحلة الحساسة لتخطي كل الصعاب ودعمه لتحقيق الاستقرار العام في ظل بلد ديمقراطي يحترم حقوق وواجبات الجميع.‏

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