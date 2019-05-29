كيف أصبح الاكتفاء الذاتي وبالا على الاقتصاد العراقي؟

2019/05/29 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن حرائق الحقول الزراعية في أربع محافظات عراقية هي الأولى من نوعها التي حصلت مباشرة عقب تصريحات أطلقها مسؤولون عراقيون أكدوا

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