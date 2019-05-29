طهران تؤكد أن الحوار مع دول الخليج يشكل أولوية لها

2019/05/29 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربي بشأن تصاعد التوتر في المنطقة، مشددا

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