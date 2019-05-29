2019/05/29 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يعلن تبليط شوارع قضاء بدرة أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، تبليط عدد من شوارع قضاء بدرة.وقال المياحي في بيان انه تم "تبليط أكثر من 16 شارعاً منها 7 في حي الرسول و5 في حي العباس و4 في حي الحسين بالإضافة الى شوارع سوق المدينة".وأشار الى ان "المرحلة المقبلة سيتم تبليط أكثر من 14 شارعاً" لافتا الى "تخصيص أكثر من نصف مليار دينار لمشاريع خدمية أخرى".

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