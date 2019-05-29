2019/05/29 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يعود للانتصارات ويواصل الصدارة أستفاق الشرطة مجددًا وعزز صدارته للدوري العراقي بفوزه على فريق الحسين بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الصدر، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.سجل هدفي الشرطة علاء عبد الزهرة ومهند علي "ميمي" في الدقيقتين (60، 70).صمد فريق الحسين 45 دقيقة وحافظ على نظافة شباكه وتماسك خطه الخلفي في إحباط عدد من الهجمات ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.وفي الشوط الثاني ضغط الشرطة بثقله بعد الحركة الدؤوبة من علاء عبد الزهرة ومهند "ميمي" وتمكن الأول من افتتاح النتيجة في الدقيقة 60.وبعد 10 دقائق أضاف مهند علي "ميمي" الهدف الثاني لفريق الشرطة، لينهي المباراة فائزًا بهدفين دون رد.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 70 نقطة مواصلًا التحليق في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الحسين عند النقطة 21 في المركز الـ19 (قبل الأخير).وفي المباراة الثانية حسم التعادل السلبي لقاء الحدود والديوانية التي أقيمت على ملعب التاجي لحساب ذات الجولة.ولم يتمكن لاعبو الحدود من استثمار الفرص السانحة وكذلك الفرص المعدودة التي حصل عليها فريق الديوانية لتنتهي المباراة بيضاء.ورفع الحدود رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ12 فيما زاد الديوانية رصيده إلى النقطة 32 في المركز الـ14.

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