اندلاع حريق بأشهر معمل لصناعة الاحذية وسط العاصمة بغداد

2019/05/29 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق فجر اليوم الاربعاء داخل معمل ومخزن "علاء حداد" احد اشهر الماركات لصناعة الاحذية في العراق وذلك وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، ان "فرقها تمكنت وبوقت قياسي من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل معمل ومخزن "علاء حداد" في منطقة الشورجة شارع الرشيد ببغداد".

واضاف البيان "أذ تمكن رجال الاطفاء من تنفيذ الاقتحام المباشر ثم الاخماد بمشاركة اكثر من فرقة اطفاء وصلت بغضون دقائق فقط الى موقع الحادث لتباشر من فورها بعمليات اخماد النيران حتى تمكنت من وأدها في مهدها واخمادها دون توسعها وامتدادها الى الابنية والمخازن المجاورة".

وازدادت الحرائق بشكل ملحوظ في العراق خلال هذا العام، وقد قال رئيس مجلس الوزراء ان تلك الحوادث التي تقع اغلبها عرضية وبعضها بسبب عداء شخصي.

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