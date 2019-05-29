مبادرة تمكين توافق على تمويل المشاريع الصغيرة في نينوى دون فائدة

2019/05/29 | 07:44

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، موافقة مبادرة تمكين على تمويل المشاريع الصغيرة في محافظة نينوى بدون فائدة، مبينا ان ذلك يأتي من اجل تقليل نسبة البطالة والنهوض بواقع المحافظة الاقتصادي والخدمي.

وقال البنك المركزي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس ادارة مبادرة تمكين التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والممولة من المصارف وشركات الصرافة، وبإشراف رابطة المصارف العراقية الخاصة، وافق على تمويل الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرض تقديم القروض الى الشباب في محافظة نينوى".

واضاف البنك، أن "ذلك يأتي دعماً لهذه الشريحة المهمة، حيث ستكون مبالغ القروض المقدمة لغاية خمسة مليون دينار وبدون فائدة لدعم المشاريع الصغيرة، من اجل تقليل نسبة البطالة والنهوض بواقع المحافظة الاقتصادي والخدمي".

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