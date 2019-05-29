الرافدين يقرر منح قروض 50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

2019/05/29 | 07:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، منح قروض تصل قيمتها إلى 50 مليون دينار لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تقرر منح قروض تصل إلى 50 مليون دينار لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية"، مبيناً أن "منح هذا المبلغ يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف".

وأشار البيان، إلى أن "المصرف يمنح أيضاً مبلغ 25 مليون دينار لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بضمان كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم لدى المصرف".

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