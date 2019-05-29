أمريكا تبحث تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35

2019/05/29 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس الولايات المتحدة بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة بسبب مضي أنقرة قدما في خطط لشراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي رغم اعتراضات

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