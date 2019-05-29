مقترح لتعديل قانون التقاعد العسكري “قطعة أرض لهذه الفئة”

2019/05/29 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية مقترحا لتعديل قانون التقاعد العسكري وتحديده بسنوات خدمة تتراوح بين 15 او 20 سنة، وتخصيص قطع ارض سكنية للمحالين على التقاعد، او المستمرين بالخدمة العسكرية، وشمول من لديهم خدمة عسكرية لأكثر من 15 سنة وعمر دون 50 سنة بالراتب التقاعدي اضافة الى تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة.وأوضح […]

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