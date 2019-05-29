الرافدين يحدد شروط منح قرض 50 مليون لاصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

2019/05/29 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين شروط منح قروض لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بمبالغ تصل الى 50 مليون دينار .

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