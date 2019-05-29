2019/05/29 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد الجديد من المجلة التشكيلية"باليت"، عن مؤسسة باليت للفنون وتقع ب32 صفحة من القطع الكبير.، بغلاف موشح بلوحة فنية من المعرض المشترك للفناينين علاء علوان وعلاء جمعة الذي اقيم في لندن مؤخرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة باليت... عدد جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة باليت... عدد جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).