قيادة حزب الطالباني تجتمع اليوم لتحديد موقفها من انتخاب البارزاني رئيساً لكردستان

2019/05/29 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعقد القيادة المركزية في الإتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، اجتماعا مهما في مدينة السليمانية لبحث موقفهم من انتخاب نجيرفان البارزاني رئيساً للاقليم.وقال القيادي بالاتحاد محمود خوشناو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القيادة المركزية في الإتحاد الوطني الكردستاني ستعقد اجتماعا مهما في السليمانية لبحث تداعيات انتخاب نيجرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان”.وأضاف خوشناو، أن “الاجتماع سيبحث […]

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