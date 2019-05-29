الصحة تقترح فرض الضريبة على هذه المنتجات

2019/05/29 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تطلق وزارة الصحة والبيئة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف بعد غد الجمعة، حملة للتوعية بمخاطر منتجات التبغ، كاشفة عن رفعها مقترحا لمجلس النواب، لفرض ضريبة على كل منتج من التبغ.وافاد مسؤول برامج الامراض المزمنة ومكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية ثامر الحلفي في تصريح صحفي، ان “وزارة الصحة بذلت جهودا […]

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