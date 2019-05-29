2019/05/29 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام ستة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.وقضت محاكم عراقية بإعدام فرنسيين آخرين، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام من الفرنسيين لانتمائهم لداعش إلى ستة.ووفقا للجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، التي تدعو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس تدعو بغداد لوقف إعدام 6 فرنسيين منتمين لـ”داعش” وكالة خطوة برس.

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