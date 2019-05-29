مستشار الرئيس الايراني يقر بقتل زوجته بالرصاص

2019/05/29 | 08:27

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية ، الاربعاء 29 ايار 2019، أن محمد علي نجفي، وهو مستشار للرئيس حسن روحاني كان رئيساً لبلدية طهران، اعترف بقتل زوجته ميترا أستاد.وأشارت الشرطة إلى أن نجفي الذي سلّم نفسه في أحد مراكزها، برّر الجريمة بـ «خلافات عائلية»، علماً أنه قتل زوجته بالرصاص في حمام منزلها شمال طهران، حيث تقطن الطبقة البورجوازية في البلاد.

وفي السياق ذاته، ذكرت بريسا صالحي، وهي مراسلة لموقع «إنصاف نيوز»، أن أستاد «اتصلت بالموقع وأرادت إجراء مقابلة» تتحدث فيها عن حياتها مع نجفي.

وأضافت: «كان يُفترض أن تأتي إلى مكتب (الموقع) اليوم، لكنها قُتلت».

وتصغر أستاد (38 سنة) نجفي بنحو 30 سنة، وهي زوجته الثانية.



وكان استقال من رئاسة بلدية العاصمة عام 2018، بعد انتقاده اثر بثّ تسجيل مصوّر أظهر أنه حضر عرضاً راقصاً لفتيات خلال احتفال مدرسي.

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، وخلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض العراق أي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان له، إن صالح أكد خلال اللقاء، "ضرورة حماية السيادة الع

بغداد اليوم- ديالى

قال النائب مضر معن الكروي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، إن تنظيم داعش ما يزال يشكل خطراً جدياً على أمن ديالى.

وذكر الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش ما يزال يملك خلايا نائمة تحاول بين فترة وأخرى العبث بالأمن وا

بغداد اليوم- متابعة

نفى علي الفيلي، القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء (28 أيار 2019)، الانباء التي تحدثت عن شراء الإقليم سلاحاً من إسرائيل، فيما عد التقارير التي تحدثت عن ذلك، محاولة لدق الاسفين بين بغداد وكردستان.

وقال الفيل

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