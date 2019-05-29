2019/05/29 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SbYgk_PVXrM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / القيادي في حزب الدعوة السيد علي العلاق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / القيادي في حزب الدعوة السيد علي العلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).