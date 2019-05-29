قائد الحرس الثوري الإيراني: القوة المطلقة لإيران في المنطقة استنزفت قدرة الولايات المتحدة على شن حرب ضدها

2019/05/29 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني،الجنرال حسين سلامي، أن "القوة المطلقة" لإيران في المنطقة استنزفت قدرة الولايات المتحدة على شن حرب ضدها.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن سلامي قوله في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، 28 أيار 2019، "استطعنا تجريد العدو من قدرته على الحرب.



ألا ترون هذا التراجع والانهزام في حديث الأعداء"، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضاف "اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة ولهذا السبب فهي لا تهاب تهديدات العدو.



واليوم تعرضت الفلسفة السياسية لأميركا للهزيمة".

وكان ترمب، قال في تصريحات من العاصمة اليابانية طوكيو، "نحن لا نسعى لتغيير النظام..



أريد فقط أن أوضح ذلك.



نحن نسعى إلى عدم امتلاك ايران أسلحة نووية".

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