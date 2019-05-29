2019/05/29 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميدتي: إذا وجدنا شخصا ثقة فسنسلمه السلطة فوراقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، إن المجلس "لو وجد شخصا ذا ثقة فسيسلمه السلطة فورا".وجدد دقلو، خلال مائدة إفطار في الخرطوم رفض المجلس العسكري لأي تهديد، مؤكدا أنه لا يريد للسودان أن ينزلق إلى حافة الهاوية.وكشف أن المجلس يملك "معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية"، مضيفا أن السودان مستهدف وهناك "جهات تريده أن يصبح مثل سوريا وليبيا".وشدد دقلو على أن القوات المسلحة جزء من الثورة، لافتا إلى أنه "لو لم ينضم الجيش للثورة لبقي نظام البشير".كما أكد أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، مضيفا: "لا بد أن يشارك الجميع" في المفاوضات حول مستقبل البلاد.ودعا المحتجين للعودة إلى شعاراتهم، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق معهم إذا فعلوا ذلك.وبدأ في السودان، إضراب عام دعت له قوى معارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين بشأن تعيين أعضاء المجلس السيادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حميدتي: إذا وجدنا شخصا ثقة فسنسلمه السلطة فورا) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حميدتي: إذا وجدنا شخصا ثقة فسنسلمه السلطة فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).