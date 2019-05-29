العاني يتحدث لـ

2019/05/29 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن المتحدث الرسمي لتحالف القرار، ظافر العاني، عن وجود تهدئة ووساطات سياسية اثمرت عن لقاءات مصالحة بين عدد من القيادات السنية، واتفاق على

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