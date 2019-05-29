حكاية وموعظة

2019/05/29 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء سعيد بن جبير للحجاج

قال له الحجاج: أنت شقي بن كسير! (بعكس اسمه)

فرد سعيد: أمي أعلم بإسمي حين أسمتني.

فقال الحجاج غاضباً: شقيت وشقيَت أمك!

فقال سعيد: إنما

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