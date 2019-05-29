المعارضة السودانية تبدأ اليوم الأول من الإضراب

2019/05/29 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بدأ تحالف المعارضة السودانية وجماعات احتجاجية إضرابا الثلاثاء في ظل تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.واحتشد عشرات السودانيين أمام أماكن عملهم بما في ذلك البنوك والمستشفيات في العاصمة الخرطوم بينما كانوا يرددون الأغاني والهتافات.وقال محمد الطيب عامل بالقطاع الخاص ”كشركات نحن نقدم خدمات

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