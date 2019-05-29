صحيفة إماراتية تصف العملية العسكرية التركية شمالي العراق بـ”العدوان”

2019/05/29 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت صجيفة “البيان” الإماراتية، الأربعاء، العملية العسكرية التركية التي انطلقت امس شمالي العراق بـ”العدوان”، مشيرة إلى أن تلك “العمليات العدوانية” تتم دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية.وقالت الصحيفة بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجيش التركي بدأ عدواناً برياً في شمال العراق”، مبينة أن “قوات تركية مدعومة بالمدرعات والدبابات توغلت داخل أراضي إقليم […]

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