حزب البارزاني: الاتحاد يتعامل مع كركوك على أنها “طابو” باسمه

2019/05/29 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعامل مع محافظة كركوك على أنها “طابو” بأسمه، مشيرا إلى أن كركوك تعتبر حالة خاصة نظرا للخلافات الكبيرة بشأنها.وقال القيادي بالاتحاد علي الفيلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يتعامل مع محافظة كركوك على أنها (طابو) باسمه”، مؤكدا أن “كركوك […]

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