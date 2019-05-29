الصحة تكشف نسبة المدخنين في العراق وتقترح فرض ضرائب

2019/05/29 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن نسبة المدخنين في العراق.

وافــاد مـسـؤول بـرامـج الامـــراض المـزمـنـة ومكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور ثامر الحلفي في تصريح صحفي بان وزارة الصحة بذلت جهودا كبيرة لفرض ضرائب على التبغ، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدرن وامراض الجهاز.وبين ان "الوزارة رفعت مقترحا لمجلس النواب لفرض ضريبة قدرها 500 دينار لكل علبة سكائر، والمبلغ ذاتـه لكل منتج بـوزن 20 غراما من التبغ، الى جانب وضع علامات تحذيرية على كل علبة تدخل للبلاد لاتـقـل عـن 50 بـالمـئـة مـن حـجـمـهـا، مـعـربـا عـن امله بالموافقة على المقترح خلال النصف الثاني من العام الحالي.وذكــر الـحـلـفـي أن الوزارة ولمـنـاسـبـة الــيــوم الـعـالمـي لمكافحة التدخين الذي يصادف في 31 أيار من كل عام، ستطلق حملة حول مخاطر التبغ، مفصحا عن ان العام 2015 كان قد شهد وجود نسبة 20 بالمئة فقط يستخدمون التبغ، بيد ان العدد ازداد بشكل ملحوظ باستخدام التدخين و{الاركيلة} والسيجارة الالكترونية في المقاهي والمطاعم وبأعمار صغيرة، عـادا العراق البلد الوحيد بعد كوريا الشمالية، الذي لايفرض ضرائب على التبغ".وبـين ان وزارة الـصـحـة انـجـزت الاسـتـبـيـان الوطني لاستخدام التبغ لطلبة المـدارس من عمر 12 الـى 15 عاما خلال الشهر الماضي وشمل جميع المحافظات واقـلـيـم كـردسـتـان، وهــو اسـتـبـيـان وطـنـي يـقـام كل خمسة اعــوام، منوها بـأن نتائج الاستبيان لـم تنته حتى الان، والتي سيتم الاعتماد عليها للوقوف على اخر المستجدات الوبائية للتبغ عند طلبة المدارس".وافصح مسؤول برامج الامراض المزمنة عن ان الثاني من حزيران المقبل، سيشهد اطـلاق الحملة الوطنية لمـكـافـحـة الـتـبـغ بــالــعــراق، لافـتـا الــى ان قــرار فـرض الضرائب يتطلب حملة دعم من اجل تعجيل اقـراره من قبل مجلس النواب، كما ان هناك جهات قد تقف ضـد الحملة لترويج فـكـرة ان الـقـرار ضـد الصناعة الوطنية او انه يشجع تهريب التبغ، الامر الذي يتطلب تحشيدا جماهيريا عاليا.واردف: ان الاحــصــاءات الـعـالمـيـة تـؤكـد ان اكـثـر من ثـمـانـيـة مـلايـين يـمـوتـون سـنـويـا لاسـتـخـدام الـتـبـغ، ومـلـيـون اخــرون كـوفـيـات بسبب الـتـعـرض للدخان، كما يصاب المدخنون بمرض سرطان الرئة باحتمال 22 بالمئة زيــادة عـن غـيـرهـم، عــادا مـرض الـسـل من اهم نتائج التدخين، منوها بأن القضاء على المرض بحلول العام 2030، هو من اهـم الغايات التي تنص عليها اهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت مؤخرا".انتهى

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