إعفاء جديد للعراق من العقوبات الامريكية على ايران

2019/05/29 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، ان العراق سيحصل على إعفاء ثالث من العقوبات الامريكية على ايران.وقال المصدر الرفيع الذي يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح لصحيفة خليجية تابعته “كلكامش برس”، إن ” العراق سيحصل قريباً على إعفاء من العقوبات الأميركية على إيران لـ90 يوماً أخرى على أقل تقدير قابلة للتجديد”.

يذكر إن أمريكا تعمل بمرونة في تجديد اعفاء العراق من العقوبات الامريكية على ايران، بسبب حاجة العراق الى التغذية في مجال الطاقة الكهربائية بحسب خبراء في مجال الطاقة.

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