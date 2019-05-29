2019/05/29 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف مصدر رفيع المستوى في الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن موعد زيارة عبد المهدي الى طهران وواشنطن، مبيناً في الوقت نفسه الملف الوحيد الذي سيبحثه.وقال المصدر في تصريح لصحيفة خليجية تابعته “كلكامش برس”، إن “جولة عبد المهدي الى واشنطن تحديداً ستحمل ملفات أمنية وسياسية واقتصادية عدة، ويتوقع أنها ستؤسس لعلاقة مستقرة وواضحة مع الأميركيين، خاصة في ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في العراق”.

وأشار المصدر إلى أن “ذهاب عبد المهدي وفريقه الوزاري إلى إيران ثم الولايات المتحدة، سيحمل رسالة واحدة، وهي عبارة عن رجاء بأن يبقى العراق بعيداً عن الصراع الحالي، ومنحه الاستثناء الذي يرتبط بوضعه الأمني والسياسي الهش”.

وقال المصدر إن العراق دخل “في محور عقلاء أو دعاة سلام في الأزمة الحالية التي تعيشها المنطقة، وهو سيتحرك بهذا الإطار”.

يأتي ذلك في وقت يبذل فيه برلمانيون عراقيون جهوداً من أجل الوقوف على آخر مستجدات الموقف العراقي من الأزمة بين واشنطن وطهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد زيارة عبد المهدي الى طهران وواشنطن.. حاملاً معه رسالة واحدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد زيارة عبد المهدي الى طهران وواشنطن.. حاملاً معه رسالة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).