قيادي بالاتحاد: نصف الموصل وثلث ديالى كردستانية !

2019/05/29 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان نصف مدينة الموصل وثلث محافظة ديالى هي “كردستانية”، مشيرا إلى أن 50% من مناطق كردستان خارج حدود الإقليم.وقال السورجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “كردستان ليست محصورة بأربع محافظات فقط (دهوك، اربيل ، السليمانية، حلبجة)”، معتبرا أن “كركوك كردستانية بالاضافة إلى أن نصف الموصل وثلث […]

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