2019/05/29 | 08:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعتبر القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان نصف مدينة الموصل وثلث محافظة ديالى هي “كردستانية”، مشيرا إلى أن 50% من مناطق كردستان خارج حدود الإقليم.
وقال السورجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “كردستان ليست محصورة بأربع محافظات فقط (دهوك، اربيل ، السليمانية، حلبجة)”، معتبرا أن “كركوك كردستانية بالاضافة إلى أن نصف الموصل وثلث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالاتحاد: نصف الموصل وثلث ديالى كردستانية !) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان نصف مدينة الموصل وثلث محافظة ديالى هي “كردستانية”، مشيرا إلى أن 50% من مناطق كردستان خارج حدود الإقليم.
وقال السورجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “كردستان ليست محصورة بأربع محافظات فقط (دهوك، اربيل ، السليمانية، حلبجة)”، معتبرا أن “كركوك كردستانية بالاضافة إلى أن نصف الموصل وثلث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالاتحاد: نصف الموصل وثلث ديالى كردستانية !) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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